Lazio, un titolare rischia di saltare il Feyenoord: taglio vicino al tendine

Brutte notizie in casa Lazio, un titolare è a forte rischio per il Feyenoord complice un taglio vicino al tendine rimediato col Bologna

Brutte notizie in arrivo in casa Lazio. Oltre alla sconfitta rimediata contro il Bologna Maurizio Sarri al Dall’Ara rischia di perdere anche Marusic in previsione del prossimo appuntamento col Feyenoord. Ecco il commento del tecnico a Lsc al margine del match sulle condizioni del giocatore.

IL COMMENTO – «Marusic ha preso un colpo, ha un taglio vicino al tendine. Vediamo nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio».