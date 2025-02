Lazio, i tifosi suonano la carica: lo striscione nel settore ospiti

Condividi via email

I tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione nel settore ospiti di San Siro per caricare la squadra di Baroni per la sfida contro l’Inter.

In questi istanti a San Siro sta andando in scena il quarto di finale della Coppa Italia, con Inter e Lazio che si stanno contendendo il pass di accesso alle semifinali. Tanti i tifosi biancocelesti che sono accorsi a sostenere la loro squadra del cuore e lo hanno fatto in maniera chiara, esponendo uno striscione nel settore ospiti che recitava così: «La Curva Nord vuole vincere».