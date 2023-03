Lazio, la squadra chiede di più ai tifosi: quei fischi hanno fatto male… Anche Sarri vorrebbe maggiore partecipazione

Il successo del Maradona ha esaltato i tifosi della Lazio, che proprio non si aspettavano un risultato e una prestazione del genere da parte della squadra di Sarri. Ecco, ora i giocatori sperano nel supporto dei propri sostenitori – oltre a quello garantito dalla Nord – anche nei momenti di difficoltà, perché i fischi dell’Olimpico alla fine del primo tempo contro l’Atalanta (0-1) e soprattutto contro la Samp, sullo 0-0, hanno fatto male.

Per non parlare delle critiche dopo quella gara, nonostante la vittoria. Nello spogliatoio di Formello nessuno si sogna di “contestare” i fischi quando sono meritati, in quel caso la protesta del tifoso è assolutamente legittima, ma quando la squadra dà il massimo sono considerati ingenerosi. Lo stesso Sarri si augura di vedere più presenze all’Olimpico, la squadra ha bisogno della propria gente. Insomma il gruppo Lazio, Sarri in testa, sente di meritare più amore e partecipazione da parte del proprio popolo: senza, tutto diventa più complicato. Da parte sua, la società è chiamata a ridurre il più possibile il prezzo dei biglietti per favorire l’afflusso del maggior numero di spettatori allo stadio. Lo scrive Repubblica Roma.