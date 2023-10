Lazio, i tifosi scatenati: «Trasferta vietata? E chi mi ripaga l’aereo?»

Scatenati i tifosi della Lazio hanno inondato di messaggi la società biancoceleste dopo la trasferta vietata col Feyenoord

Una valanga di messaggi ha riempito la sezione commenti sotto l’ultimo post X (ex Twitter) della Lazio. Numerosi tifosi si sono infatti lamentati per la scelta (non dipendente dalla società biancoceleste) di vietare la trasferta per la sfida di Champions league contro il Feyenoord.

«Io avevo già comprato i biglietti dell’aereo per Rotterdam, non tutti possono aspettare e pagare 500€ per vedere una partita in trasferta» ha scritto un tifoso. «Grazie! Vergogna Che schifo!», «Non è giusto» hanno aggiunto altri.