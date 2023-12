Lazio, affidati ai tifosi: cosa accadrà allo Stadio Olimpico ora

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta ad affidarsi ai propri tifosi, vediamo cosa accadrà allo Stadio Olimpico nelle prossime gare

Continua la scalata nella parte sinistra della Lazio. I Capitolini di Maurizio Sarri (ad esclusione del ko con l’Inter) stanno attraversando un momento sicuramente positivo in campionato. Dopo aver recuperato almeno in parte lo svantaggio accumulato dal pessimo inizio di stagione, Ciro Immobile e i suoi stanno finalmente tornando a percepire il profumo di Europa.

Ora per i biancocelesti uno stimolo in più potrà arrivare dai propri tifosi. La squadra di Sarri disputerà infatti ben tre delle prossime quattro partite in programma tra le mura dello Stadio Olimpico.

Lazio-Frosinone

Udinese-Lazio

Lazio-da definire (Coppa Italia)

Lazio-Lecce