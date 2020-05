Lazio, si pensa a come far tornare i tifosi allo stadio

Si iniziano a fare le prime ipotesi per un ritorno dei tifosi della Lazio all’Olimpico per la prossima stagione: un seggiolino sì e due no

Qualora dovesse riprendere la Serie A, sicuramente si dovrà giocare a porte chiuse. Per cercare di evitare ciò anche nella prossima stagione, la Lazio si è iniziata a muovere per capire come riuscire a portare ugualmente i propri tifosi all’Olimpico.

Il Tempo riporta un’ipotesi che verrebbe utilizzata anche dalla Roma (essendo lo stadio di utilizzo comune: distanziare i tifosi lasciando due seggiolini libero ogni volta che uno venga occupato. Così facendo la capienza si ridurrebbe drasticamente (da 72’000 a 24’000), ma almeno permetterebbe agli appassionati di vivere la partita ed alle società qualche entrata in più. Da capire ancora come gestire l’accesso e l’uscita, cercando di evitare assembramenti.