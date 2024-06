Lazio, Rambaudi SOSTIENE i tifosi: «Contestazione giusta, ma bisogna vedere…» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Intervistato dai microfoni di Notizie.com, l’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha espresso la sua opinione sulla manifestazione dei tifosi biancocelesti:

«Una contestazione che si avverte da anni e che ha avuto il suo culmine nella protesta che è stata fatta al Flaminio, la gente era davvero tanta e credo che per tutto quello che si è visto in questi anni penso che fosse anche una contestazione giusta, anche perché educata e civile, ma bisogna vedere anche le motivazioni. Credo che la gente abbia bisogno di avere e provare emozioni, anche per questo ha contestato, almeno io la vedo così, sulla gestione sono state fatte delle cose buone e altre no, ma lo ripeto bisogna sempre vedere quali sono le aspettative da parte della gente perché Lotito non è uno sceicco, ma è anche vero che determinati risultati si possono arrivare a fare anche con la programmazione e con le idee, questo dovrebbe fare la società per regalare sogni e far emozionare i tifosi»