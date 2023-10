Lazio, i tifosi con Casale: «Nico siamo con te, di a Corona…»

I tifosi della Lazio si schierano dalla parte di Nicolò Casale, decine i commenti in suo soccorso dopo il presunto caso scommesse

Non ci hanno pensato due volte i sostenitori della Lazio a schierarsi dalla parte di Nicolò Casale. Nella giornata di ieri l’ex Re dei Paparazzi Fabrizio Corona ha indicato anche il calciatore biancoceleste come quinto nome della Serie A coinvolto nel caso scommesse.

Questo, malgrado (almeno per ora) non sembrerebbero esserci prove contro il capitolino. Immediato il sostegno di alcuni tifosi: «Casale adesso deve querelare Corona e cominciare a fargli danni seri al portafoglio» ha postato uno su X (ex Twitter). «Siamo con Casale», «Mi auguro che ora partono querele, l’avvocato di Casale già lo sta facendo!» hanno proseguito altri. E ancora: «Daiiiiii ora anche basta con queste cialtronate».