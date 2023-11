Lazio, i tifosi caricano la squadra: «Domani vinciamo per lui» 

I tifosi della Lazio hanno motivato la squadra verso il derby con la Roma, domani i giocatori avranno un motivo in più per vincere

Quella di oggi, sabato 11 novembre 2023, non è una data come le altre per i tifosi della Lazio. Bensì, sono passati esattemnte 16 anni dal tristemente noto omicidio di Gabriele Sandri (11 novembre 2007). Proprio per questo tramite Instagram la società biancoceleste ha voluto ricordare con un post il proprio sostenitore. Centinaia i commenti d’affetto rilasciati sotto l’immagine da altri supporters, e tra questi, a dozzine hanno tentato di caricare i propri beniamini nella speranza di poter dedicare il derby di domani proprio al ricordo di Gabriele.

«Domani sarò all’Olimpico per Gabriele» ha integrato un primo. «Domani vinceremo per lui», «Vincete per lui!» hanno continuato altri due. E ancora: «Vincete x Gabriele», «Domani dobbiamo vincere per lui!!!».