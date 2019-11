Lazio, ti ritrovi contro Fofana: da possibile acquisto ad avversario

Seko Fofana dell’Udinese è un giocatore in grado di abbinare quantità a qualità

Il numero 6 dell’Udinese è davvero un portento a centrocampo. Seko Fofana, approdato da ben tre anni nella nostra Serie A, è uno dei migliori giocatori a disposizione dei friulani guidati da Luca Gotti, subentrato a Igor Tudor dopo l’esonero del croato. L’ex Manchester City è finito anche nel mirino della Lazio di Lotito: la dirigenza biancoceleste rimase colpita dalle prestazioni del classe ’95 ivoriano.

CARATTERISTICHE – Fisico potente, visione di gioco, personalità. Sono questi i punti di forza del giocatore nato a Parigi che dà il meglio di sé in cabina di regia ma è molto bravo anche ad accompagnare l’azione offensiva. Veloce sia di pensiero, bravo nell’interdizione e fondamentale nelle ripartenze: Fofana distribuisce tutto in un metro e 83 per 74 chili. Il centrocampista dell’Udinese sa calciare con entrambi i piedi e, per le sue movenze, può ricordare Yaya Tourè, Paul Pogba e Patrick Vieira. L’ex Bastia è un guerriero, ha un carattere tenace e battagliero.