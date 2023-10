Lazio, tesoro Champions League: ecco quanto ha incassato Lotito

La Champions League fa ricca la Lazio, ecco quanto ha guadagnato la squadra di Lotito grazie alla competizione

L’avventura della Lazio in Champions League è appena iniziata eppure per la squadra capitanata da Claudio Lotito è già tempo di fare i conti. Come riportato da Calcio e Finanza la UEFA ha reso noto quanto incasseranno i vari i club iscritti alla competizione in base al loro rendimento sul campo.

Nel caso della compagine capitolina parliamo già di un bottino assolutamente degno di nota. Considerando infatti la qualificazione ai gironi, una vittoria e un pareggio infilati nelle prime due partite Immobile e compagni hanno portato la bellezza di 15,640 milioni di euro nelle proprie casse. Questo, escludendo il ranking decennale, il market pool, gli incassi del botteghino e naturalmente le prossime apparizioni.