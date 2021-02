Lazio, terzo rigore di fila sbagliato a Bologna: il Dall’Ara non porta bene

La Lazio subisce una brutta sconfitta in trasferta contro il Bologna, sbagliando anche il terzo rigore di fila in casa rossoblù

La Lazio si ferma anche in campionato dopo la brutta sconfitta subita contro il Bayern Monaco in Champions League. Ieri sera, infatti, i biancocelesti hanno perso per 2-0 in trasferta contro il Bologna, perdendo tre punti fondamentali per la corsa al piazzamento nell’Europa che conta.

Nel match di ieri, inoltre, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a registrare un altro dato molto negativo. Il rigore fallito da Ciro Immobile, infatti, è stato il terzo di fila a Bologna. Il primo è stato nella stagione 2017-18 e a sbagliare il tiro dal dischetto fu proprio il bomber numero 17. Il secondo è della passata stagione, con l’errore di Joaquin Correa che costrinse la Lazio al pareggio. Insomma, lo Stadio Dall’Ara non porta affatto bene ai rigoristi biancocelesti.