Lazio, terza vittoria 3-0 nel derby: tutte nell’era Lotito, sempre “in casa”

Lazio, terza vittoria 3-0 nel derby: tutte nell’era Lotito

La Lazio asfalta la Roma nel derby della Capitale, all’Olimpico la vittoria biancoceleste si completa con un risultato perentorio. E’ il terzo 3-0 della storia della Lazio ai cugini, nel giro di pochi anni. Questo risultato – per la precisione – si è registrato per ben tre volte nel giro degli ultimi quindici. Il 10 dicembre 2006 i gol di Ledesma, Oddo e Mutarelli per il primo 3-0 della storia sotto la guida tecnica di Delio Rossi. 3 marzo 2019: all’Olimpico Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi firmano un’altra vittoria storica. Questa sera è ancora tris senza subire gol: Immobile e una doppietta di Luis Alberto consegnano alla storia un’altra stracittadina da record.