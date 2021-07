Lazio, la terza maglia della prossima stagione sarà nera? – FOTO

Dopo la grande attesa per la prima maglia, annunciata qualche giorno fa, in casa Lazio arrivano indiscrezioni sulla terza maglia

Dopo l’annuncio della svolta green per la prima maglia, in casa Lazio ora tengono banco le indiscrezioni su quella che potrebbe essere la terza maglia per la nuova stagione.

Indiscrezioni, rumors e anticipazioni che arrivano dal mondo dei social. La casacca dovrebbe essere nera con inserti celesti. Per di più sulle maniche della divisa dovrebbero presenti le aquile stilizzate mentre lo stemma sul petto ritornerebbe in forma esagonale, a richiamare lo stemma degli anni ’80. Non resta che attendere l’ufficialità, che avverrà molto probabilmente durante il ritiro di Auronzo.