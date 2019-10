Lazio, terza ammonizione per Cataldi: squalificato contro il Celtic all’Olimpico

Danilo Cataldi, che ieri ha rimediato la terza ammonizione in tre gare, dovrà scontare un turno di squalifica in Europa League

Dopo la sconfitta rimediata ieri al Celtic Park, si è complicato il cammino della Lazio in Europa League. Per strappare il pass per i sedicesimi, l’armata di Inzaghi ha bisogno di un percorso netto, ad iniziare dalla gara di ritorno contro il Celtic. Nel match dell’Olimpico, il tecnico biancoceleste non potrà contare su Danilo Cataldi, che ieri ha rimediato il terzo cartellino giallo in tre gare. Il centrocampista dovrà scontare un turno di squalifica, inciterà i propri compagni dagli spalti del noto impianto romano, e tornerà a disposizione dell’allenatore contro il Cluj.