Lazio, terminata la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Lazio, la campagna abbonamenti per il girone di ritorno si chiude oggi: ecco quanti tifosi hanno aderito all’iniziativa

Questa Lazio fa sognare tutti i suoi tifosi: dai più grandi ai più piccoli, donne e uomini che all’insegna della lazialità vivono il sogno che si tinge di biancoceleste. Con una coreografia mozzafiato nel match contro il Napoli in occasione dei 120 anni del club, la tifoseria biancoceleste si è sempre dimostrata molto vicina ai suoi ragazzi, accompagnandoli in massa anche in trasferta. Dato positivo quello rilevato dalla campagna abbonamenti del girone di ritorno: 1400 le nuove tessere sottoscritte per questa parte del campionato che porteranno a 21600 presenza fisse sugli spalti dello Stadio Olimpico.