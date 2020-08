Lazio, tentazione Vazquez. Piace più di Bonaventura

Pur non costituendo una assoluta priorità, continua la ricerca di un centrocampista che possa arricchire la Lazio in vista della Champions.

Simone voleva l’interditore coi piedi buoni, e aveva trovato il Seko Fofana il profilo ideale per la mediana della Lazio. L’ormai ex centrocampista dell’Udinese è approdato però in Francia al Lens che ha pagato 15 milioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Raiola, che oggi dovrebbe essere a Roma per definire l’affare Fares, continua a proporre Giacomo Bonaventura. Ma la Lazio sa che l’ex Milan non ha fretta, ad oggi Jack non convince in toto e così Atalanta, Verona e Benevento appaiono in vantaggio. Dalla Spagna continuano ad esser convinti che la dirigenza capitolina pescherà ancora dal Siviglia. Come riportatovi un mese fa dalla nostra redazione, si tenta di capire la fattibilità dell’operazione Mudo Vazquez. L’ex centrocampista del Palermo porterebbe esperienza e qualità ad un centrocampo dotato di tasso tecnico elevatissimo. Non sarebbe certamente uno scaricatore di palloni, ma una pedina che all’occorrenza potrebbe anche essere schierato in posizione offensiva.