Lazio, la carica di Tchaouna: «Siamo pronti!»

Il giocatore della Lazio, Tchaouna, ha postato un messaggio attraverso i suoi canali social per caricare la squadra in vista della gara di domani

Siamo alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio, con la squadra di Baroni che cercherà di fare il possibile per tentare di non uscire sconfitta dalla trasferta in Repubblica Ceca.

A dare la carica ci ha pensato Tchaouna, che ha scelto la via dei social per condividere il seguente messaggio: «Siamo pronti».