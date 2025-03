Lazio, Tchaouna suona la carica: «Crederci fino alla fine». Il messaggio dopo la vittoria contro il Milan

Condividi via email

Il giocatore della Lazio ha postato un messaggio sui social in cui ha voluto dare un’ulteriore carica alla sua squadra dopo la vittoria contro il Milan

C’è grande entusiasmo in casa Lazio all’indomani della vittoria maturata a San Siro contro il Milan, con la squadra di Baroni che ora si trova al quarto posto in classifica, in attesa di conoscere il verdetto che maturerà questa sera dalla sfida dell’Allianz Stadium tra Juve ed Hellas Verona.

Entusiasmo che si percepisce anche dallo stato d’animo dei giocatori biancocelesti, con alcuni di loro che hanno scelto la via dei social per esprimere la loro euforia. Uno di questi è Tchaouna, che ha condiviso il seguente messaggio: «Crederci fino alla fine»