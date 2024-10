Lazio, Tchaouna esulta per la vittoria e lancia una frecciatina forte ai tifosi olandesi sui social – FOTO

Lazio, l’ex Salernitana festeggia la vittoria contro il Twente e si vendica sui social contro i tifosi olandesi: le sue parole

Missione compiuta per la Lazio di Baroni, la quale doveva confermarsi nel maxi girone di Europa League e con il Twente cosi è andata. Purtroppo però anche in Olanda, non sono mancati insulti razzisti che hanno coinvolto e colpito Tchaouna, ma l’ex Salernitana non fa drammi anzi annichilisce i sostenitori olandesi con una dura frecciata di vendetta sui social