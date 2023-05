Lazio, Tare vicino all’addio? Ecco dove potrebbe andare il Ds. Il contratto che lega il direttore sportivo con la società è in scadenza il 30 giugno

Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei il futuro di Tare alla Lazio sembrerebbe in bilico. Il contratto che lo lega con il club capitolino è in scadenza il 30 giugno e sul suo futuro non sono ancora arrivate indicazioni da parte della società.

Il Ds però gode di una buona stima all’estero, in particolar modo in Bundesliga, dove squadre come l’Hoffheneime l’Entintracht Francoforte avrebbe mostrato un particolare interesse. In Serie A, invece, sarebbe apprezzato dalla Juventus. Il club bianconero è al lavoro per soffiare Giuntoli al Napoli, ma se qualcosa non dovesse andar bene nella trattativa, Tare potrebbe prendere quota.