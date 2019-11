Lazio, Tare: «Dobbiamo sfruttare qualsiasi possibilità. Chance per Adekanye»

Lazio, il ds Igli Tare commenta la squadra biancoceleste prima del match ai microfoni di Sky Sport

Partita fondamentale per capire quale sarà il destino della Lazio in Europa League. Ecco le parole del ds Igli Tare ai microfoni di Sky Sport:

«La speranza muore per ultima, abbiamo una minima possibilità e dobbiamo sfruttarla anche con tanti cambiamenti in formazione. Sono tuti motivati per dimostrare che valgono la maglia. Adekanye? Lui è giovane, è il primo anno da professionista, non abbiamo fretta, dobbiamo esser bravi ad inserirlo negli schemi. Già è migliorato tanto e le esperienze come stasera lo aiuteranno, ha caratteristiche molto interessanti che spero stasera farà vedere »