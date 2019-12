Lazio, Tare: «L’obiettivo rimane l’accesso in Champions»

Ai Globe Soccer Awards era presente anche il DS della Lazio Igli Tare, che ha risposto alle domande dei cronisti presenti

A margine dell’evento che sta catalizzando l’attenzione degli sportivi mondiali, i Globe Soccer Awards, Igli Tare ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Il DS laziale ha parlato così: «Orgoglioso di essere tra i candidati per questo premio speciale. Sono un professionista a cui piace lavorare dietro le quinte. Lazio? Bisogna tenere i piedi per terra, continuare a lavorare con umiltà e grande soddisfazione. C’è tanta soddisfazione per la vittoria della Supercoppa, questo però già appartiene al passato. Ora però bisogna già pensare al campionato che riprende: l’obiettivo è un piazzamento in Champions League, è per questo che si è lavorato dall’inizio della stagione. Poi vedremo a tre o quattro giornate dal termine dove saremo, però la cosa importante è continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a questo momento».