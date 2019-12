Lazio, Tardelli: «Per lo Scudetto ci sono anche i capitolini!»

Marco Tardelli è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

Marco Tardelli, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Per lo Scudetto c’è anche la Lazio, non lontana dalle prime due anche con una partita da recuperare. La Serie A ha bisogno di giovani che diano forza al campionato e con maggiore competitività arriveranno. Nazionale? Mancini ha fatto un ottimo lavoro, valorizzando giovani importanti: la squadra è quella giusta anche se non ci sono nuovi Baggio o Del Piero. Questo collettivo potrà far bene a Euro 2020».