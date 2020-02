Lazio, tanti rigori ma hanno portato meno punti di Juve ed Inter

La Lazio è la squadra ad aver ricevuto più rigori a favore in questo campionato, ben quattordici, che hanno portato però solo cinque punti

La grande stagione della Lazio è sotto gli occhi di tutti, e lo dimostrano i 59 punti in 25 giornate di campionato. Sono tanti anche i rigori conquistati, ben 14 di cui 11 segnati e 3 sbagliati, che hanno però portato solamente 5 punti in più. Secondo il Corriere dello Sport, Juventus ed Inter ne hanno battuti rispettivamente 8 e 7, guadagnando esattamente 8 punti la Juventus e 7 l’Inter.

Questo dimostra come i punti della squadra biancoceleste non siano stati ottenuti grazie ai penalty, che spesso sono serviti ad arrotondare un risultato già acquisito, ma grazie ai restanti 47 gol su azione. Segno di una squadra che non da’ mai tregua alle difese avversarie ma, anzi, attacca per 90 minuti fino ad ottenere ciò che vuole.

Matteo Pesce