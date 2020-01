Lazio, Tanti auguri capitano Lulic: «L’uomo della storia spegne 34 candeline» FOTO

Lazio, il capitano Senad Lulic compie gli anni nella giornata di oggi e la società gli fa gli auguri su Twitter

Tanti auguri Senad Lulic! Proprio oggi il capitano biancoceleste spegne 34 candeline all’insegna della lazialità. A causa della squalifica rimediata contro il Napoli, il numero 19 non potrà essere in campo oggi per la sfida contro la Sampdoria ma vorrà sicuramente festeggiare anche per una vittoria biancoceleste. L’eroe del 26 maggio è a Roma dal 2011 e ha collezionato 262 presenze con la maglia laziale ed è diventato l’uomo delle finali, come lo dimostra anche il 2-1 in Supercoppa. La società biancoceleste ha voluto fargli auguri così tramite il proprio profilo Twitter:

🎉🎈 Tanti auguri di buon compleanno a Senad #Lulic! L’Uomo della Storia spegne oggi 3️⃣4️⃣ candeline 🎂 pic.twitter.com/JEg5rWrYNI — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 17, 2020