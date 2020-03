Lazio, tanti auguri a Strakosha che oggi spegne 25 candeline

Lazio, giorno importante per Thomas Strakosha. Oggi infatti il portiere biancoceleste spegne 25 candeline

Non è certo un periodo facile questo, per l’Italia e per il mondo intero alle prese con l’emergenza legata al coronavirus. Oggi però è un giorno speciale per Thomas Strakosha che compie 25 anni.

La società ha voluto fargli gli auguri tramite un messaggio sui suoi canali social.