Lazio, giorno speciale anche per un altro ex biancoceleste: compie gli anni oggi anche Poborsky

Solo un anno e mezzo in biancoceleste ma abbastanza per essere ricordato per sempre. Oggi Karel Poborsky spegne 48 candeline.

Fu lui il protagonista del famoso 5 maggio 2002, quando all’Olimpico la Lazio di Zaccheroni di fatto fece perdere lo scudetto all’Inter. Poborsky fu autori di una doppietta in quella gara.