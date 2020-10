Lazio, tamponi tutti negativi in vista dell’Inter

A Formello sono stati fatti i tamponi ai giocatori biancocelesti: nessun positivo.

Le aspettative. Già, impossibile non averne. Soprattutto dopo la stagione da sogno appena conclusa. «Giusto ci siano» sottolinea Inzaghi. Ma le aspettative spesso ingannano. Perché poi la realtà è sempre diversa da come la si immagina. La nuova stagione della Lazio è iniziata portando con sé qualche nuvoletta grigia. C’era grande attesa per il confronto con l’Atalanta, l`altra bella del passato campionato. A proposito dopo la positività di Toloi tra i bergamaschi, nessun giocatore biancoceleste è risultato positivo ai tamponi. La squadra di Gasperini non ha perso charme. Quella di Inzaghi, invece, qualche ruga l`ha evidenziata. La solita vecchia Lazio. Stessi pregi, ma con qualche difetto in più che Simone spera di togliere grazie al mercato. Chiuso secondo il ds Tare. Ma potrebbe, in realtà, essere socchiuso. Molto dipenderà anche da quello che succederà oggi. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.