Lazio, tamponi alla Futura Diagnostica di Avellino: ecco il motivo

Lazio, ecco il motivo dei tamponi presso la Clinica Specialistica di Avellino.

La Lazio, nelle ultime ore, è al centro del caso tamponi, rilanciato pesantemente da alcune testate. La Lazio, nella giornata di ieri, ha ricevuto invece l’esito negativo, quindi l’ok, da parte del Centro Plurispecialistica Futura Diagnostica di Avellino. Il perché sul motivo per cui affidarsi alla clinica campana, contrariamente a chi asserisce che si tratti di un interesse specifico, è legato al fatto che, nella regione Lazio, i laboratori privati non possono ancora effettuare i test molecolari tradizionali. Inoltre, con la clinica, il presidente Lotito aveva già allacciato i rapporti per la Salernitana. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.