News
Lazio, che grande novità: “LZO” riservato al Nasdaq! Il comunicato dei biancocelesti
Lazio, svolta internazionale: riservato al Nasdaq il ticker “LZO”. Pubblicato il comunicato ufficiale del club
S.S. Lazio, il codice “LZO” assegnato al Nasdaq: un nuovo passo strategico che proietta il club verso una dimensione sempre più internazionale. La nota del club:
COMUNICATO – S.S. Lazio: “LZO” riservato al Nasdaq, un passo concreto verso il futuro del Club
La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker “LZO” per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club.
La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del calcio con l’innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l’identità laziale.
Il simbolo “LZO” racconta una Lazio capace di evolversi, di investire in una visione moderna e di posizionarsi tra le realtà sportive che guardano oltre il campo, con l’obiettivo di rafforzare il proprio brand e la propria presenza a livello globale.
Il Club prosegue così un percorso strutturato e responsabile, pensato per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della società, dei tifosi e dell’intero ecosistema biancoceleste.
LEGGI ANCHE – Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri
News
Lazio Women, vittoria e pausa natalizia: dopo il successo in Coppa Italia si guarda alla ripresa del campionato
Lazio Women, dopo il successo in Coppa Italia arriva la pausa natalizia: il campionato ripartirà a gennaio La Lazio Women...
Calcagno critica duramente la scelta di disputare Milan Como in Australia: calendario sempre più insostenibile
Calcagno attacca la scelta di portare Milan Como in Australia: calendario sempre più ingestibile e rischio infortuni in aumento Il...
Udinese Lazio: su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match
Udinese Lazio: su Dazn svelata la squadra di telecronisti che guiderà il racconto del match, tra analisi, commento tecnico La...