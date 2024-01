Lazio, il club rende nota quale sarà la divisa che indsserà la squadra biancoceleste durante la competizione in Arabia

Archiviato il Lecce, la Lazio venerdì torna in campo per sfidare in Arabia l’Inter per la semifinale di Supercoppa Italiana. Il club a pochi giorni dalla competizione che si svolgerà in Arabia, ha reso noto sui social quale sarà la maglia che indosserà durante la competizione