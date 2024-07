Lazio, svelata l’immagine della terza maglia della Prima Squadra per la nuova stagione -FOTO. Gli ultimi aggiornamenti

Di seguito l’immagine della terza maglia della Lazio per la stagione 2024/2025. Il campionato inizierà il 18 agosto e la prima sfida per i biancocelesti guidati da Marco Baroni sarà col Venezia, neopromosso in Serie A. La partita è in programma alle ore 20.45 e si disputerà allo stadio Olimpico.