Lazio, Supercoppa italiana: il programma completo dei biancocelesti

Lazio, organizzato il programma della partenza biancoceleste per la Supercoppa italiana

Sarà di nuovo Juve-Lazio ma stavolta non si giocherà a Roma ma a Raid, in Arabia Saudita, il 22 dicembre alle 19.45 locali, alle 17.45 italiane. Il volo di andata, salvo imprevisti, è stato programmato per il 19 dicembre e si ritornerà dopo il match. I due allenamenti pre-gara sono organizzati per il 20 e il 21 alle 19:45. Sarà organizzata una spedizione di alimenti italiani per mantenere regolare i giocatori prima della finale. La super sfida si giocherà al King Saud University Stadium che può contenere fino a 25mila spettatori.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI