La Lazio fa rivivere le emozioni della notte di Riyadh e della vittoria della Supercoppa con un film ad episodi

Quattro episodi per rivivere le emozioni di Riyadh. Un unico film per emozionarsi nuovamente ricordando quella magica notte: la notte in cui la Lazio ha alzato al cielo la Supercoppa italiana, nella gara contro la Juventus. Dopo la prima puntata, la società ha pubblicato sui social le seguenti: