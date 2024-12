Lazio, cinque anni fa la vittoria in Supercoppa Italiana sulla Juve: il ricordo sui social – VIDEO

La Lazio sui propri canali social ricorda la vittoria della quinta Supercoppa Italiana a cinque anni dalla conquista contro la Juve

Il 22 dicembre del 2019 la Lazio vinceva la sua quinta Supercoppa Italiana. Partita giocata a Ryad contro la Juve in cui i biancocelesti arrivavano dopo la vittoria in Coppa Italia della stagione precedente e trionfarono per 3-1: a segno Luis Alberto, poi il pareggio di Dybala allo scadere del primo tempo e nella ripresa i gol di Lulic e Cataldi – nel recupero – che fecero alzare ai biancocelesti il trofeo.