Lazio, super Strakosha: l’albanese para più di Handanovic e Donnarumma

Super Strakosha protegge la Lazio. È lui il portiere con la miglior percentuale di parate della Serie A: Handanovic e Donnarumma alle spalle

Il segreto della Lazio è la sinergia di ogni reparto. Dalla porta al pacchetto offensivo, passando per il centrocampo: tutti si muovono a memoria con movimenti studiati e ristudiati. E se davanti c’è un campione come Ciro Immobile che viaggia a ritmi straordinari, dall’altra parte c’è Strakosha che vola per difendere i pali biancocelesti.

Come riporta il Corriere dello Sport, i numeri sono tutti a favore dell’albanese. In Serie A, è lui il migliore con 75 tiri parati su 95 e la media del 77,9% di parate, tra i portieri con almeno 20 presenze.

È lui a comandare la classifica, lascinadosi alle spalle Sepe (77,3%), Silvestri (76,2%), ma soprattutto Handanovic (75,2%) e Donnarumma (70,6%).

In Europa, invece, è al secondo posto, appena un gradino sotto a Rulli del Montpellier.