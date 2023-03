Lazio in Champions? C’è il superbonus per i calciatori

Claudio Lotito ha inserito nei contratti dei calciatori della Lazio il superbonus Champions: per attivarlo serve la qualificazione

Saranno tre mesi molto importanti i prossimi in casa Lazio. Il destino dei biancocelesti di Sarri si compirà tra corsa Champions e assalto alla Conference League, ultimi due obiettivi rimasti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha inserito nei contratti dei calciatori e del tecnico anche il superbonus legato alla qualificazione in Champions, ovviamente più di quello per qualificazione all’Europa League o alla vittoria della Conference.