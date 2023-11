La Lazio suona la carica, il post verso il Bologna che esalta i tifosi

Suona la carica ed esalta i tifosi la Lazio, ecco la locandina postata dal club in previsione del match con il Bologna

Manca sempre meno. Questa sera la Lazio di Maurizio Sarri sarà ospite del Bologna di Thiago Motta in un match a dir poco fondamentale per la risalita in classifica e per consacrare definitivamente il momento di crescita del gruppo biancoceleste. Proprio in previsione della gara il club ha diramato sul proprio canale X (ex Twitter) il post della partita.

Ecco dunque la locandina della partita con tutte le informazioni necessarie per tutti i tifosi capitolini.