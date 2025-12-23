Lazio, summit a Formello tra Fabiani e Riso: valutati diversi profili della scuderia del procuratore

Summit Lazio a Formello: Fabiani incontra Riso e analizza nuovi possibili obiettivi di mercato. Gli aggiornamenti

Se il via libera al mercato verrà confermato — come anticipato dal Messaggero — la Lazio dovrà immediatamente programmare le prossime mosse per soddisfare le richieste di Sarri. La scorsa settimana il ds Fabiani ha incontrato a Formello Beppe Riso, procuratore di Cataldi e Rovella, per fare il punto sui giocatori della sua scuderia, affrontare alcune questioni personali e valutare insieme profili potenzialmente utili al tecnico. Tra questi è emerso con forza il nome di Marco Brescianini.

L’ex centrocampista del Frosinone, fermo a soli 207 minuti stagionali e ormai fuori dai piani di Palladino, sta cercando una nuova destinazione per ritrovare continuità. Pur non essendo la prima scelta di Sarri — che preferirebbe profili come Loftus-Cheek, Samardzic o Ilic — Fabiani lo segue da tempo e ha voluto approfondire la situazione con Riso. Lo stesso agente cura anche gli interessi di Daniel Maldini, altro giocatore molto apprezzato dal direttore sportivo e monitorato sin dall’estate 2024.

Maldini, oggi maggiormente coinvolto da Palladino, resta una pista concreta. Fabiani, anche per ragioni anagrafiche, lo considera una soluzione più interessante rispetto a Insigne, storico pallino di Sarri. Il classe ’91 attende solo il via libera per riabbracciare il suo “Comandante”, con cui ha già un’intesa di massima. Tuttavia, per arrivare alla fumata bianca servirà ancora tempo: le priorità della Lazio, al momento, restano i rinforzi a centrocampo e in difesa.

