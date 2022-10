Lazio Style Channel, il palinsesto completo della settimana: tutti gli appuntamenti

Lazio Style Channel: il palinsesto completo della settimana e tutti gli appuntamenti per i tifosi. I dettagli

Dal 3 ottobre, Lazio Style Channel è trasmesso in HD e disponibile a tutti gli abbonati Sky del pacchetto Calcio, senza alcun costo aggiuntivo. Il passaggio tecnico, che include anche il rinnovamento degli studi, comporta un palinsesto ancora in via di definizione che, in ogni caso, prevede molti appuntamenti esclusivi per i tifosi biancocelesti, dagli allenamenti della Prima Squadra, passando per l’avvicinamento ai match contro Feyenoord e Roma, fino alla sfida della Lazio Primavera con il Pisa.

Martedì 1 novembre:



10:00-12:00 – Radio in tv

15:00-17:00 – Radio in tv

15:00 – Allenamento Prima Squadra

21:00 – Lazio Women-Ravenna Women



Mercoledì 2 novembre:



10:00-12:00 – Radio in tv

10:30 – Allenamento Prima Squadra

18:45 – Conferenza stampa di mister Sarri e un giocatore alla vigilia della sfida contro in Feyenoord

Giovedì 3 ottobre:



10:00-12:00 – Radio in tv con collegamento dall’albergo che ospita la Lazio a Rotterdam

17:45 – Pre partita Feyenoord-Lazio

18:45 – Audiocronaca Feyenoord-Lazio

A seguire analisi e post partita

Venerdì 4 novembre:



10:00-12:00 – Radio in tv

15:00-17:00 – Radio in tv

15:00 – Allenamento Prima Squadra

Sabato 5 novembre:



13:00 – Campionato Primavera 2 – Pisa-Lazio

Domenica 6 novembre:



17:00 – Pre partita Roma-Lazio

18:00 – Audiocronaca Roma-Lazio

A seguire analisi e post partita