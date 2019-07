Lazio-Auronzo 0-0, risultato e cronaca in diretta live

Diretta Lazio-Auronzo, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

AMICHEVOLE LAZIO-AURONZO / Oggi pomeriggio, ore 17, allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, è prevista la prima amichevole della Lazio contro i dilettanti dell’Auronzo Calcio. Segui la partita con LazioNews24.

Lazio-Auronzo 0-0: diretta live e sintesi

Le due formazioni sono in campo per il riscaldamento. Manca poco al fischio di inizio!



La partita Lazio-Auronzo si giocherà per il dodicesimo anno consecutivo, è diventata ormai una tradizione da rispettare. Vista la differenza tecnica presente in campo (i biancocelesti affronteranno una formazione di dilettanti), il mister non potrà trarre grandi indicazioni. Sarà comunque un modo per risvegliare i muscoli e testare la forma atletica. Tanti esperimenti per l’allenatore piacentino che manda in campo dall’inizio i due nuovi acquisti Vavro e Manuel Lazzari. In porta ci sarà Guerrieri mentre in difesa a completare il terzetto ci sarà sul centro destra Patric. Troverà sicuramente spazio a gara in corsa il giovane Adekanye.

Lazio-Auronzo: formazioni ufficiali

Mister Inzaghi ha scelto l’undici iniziale per affrontare la formazione dell’Auronzo.

‪Lazio (3-5-2): Guerrieri; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo‬. All. Inzaghi

#LazioAuronzo 🔜

Mister Inzaghi ha scelto l'undici iniziale per affrontare la formazione di casa ⤵️ Guerrieri, Vavro, Acerbi, Patric, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Caicedo

Lazio-Auronzo: dove vederla in TV o Streaming

La prima amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Auronzo Calcio sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).

Lazio-Auronzo: info prezzi e vendita biglietti

La vendita dei biglietti per l’amichevole Lazio-Auronzo Calcio sarà effettuata presso la casetta di legno antistante lo stadio Zandegiacomo e terminerà al fischio d’inizio. Il prezzo del tagliando è di 12 euro a persona. Per i bambini sotto gli 8 anni d’età l’ingresso sarà invece gratuito. Per l’occasione sarà costruita una tribuna accessoria da 600 posti, collocata tra una delle porte e il Lazio Style Village.