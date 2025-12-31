Lazio, definita la strategia per il mercato di gennaio: tre rinforzi mirati per completare la rosa di Sarri

Lazio, ecco la linea guida per il mercato di gennaio: tre obiettivi chiave per rafforzare la squadra di Sarri

Dopo il blocco totale della scorsa estate, a gennaio il club potrà tornare a operare in entrata senza dover necessariamente attendere le cessioni. Le uscite, però, resteranno comunque importanti in ottica futura: le plusvalenze saranno fondamentali per evitare nuove sanzioni nei prossimi mesi.

Tra i possibili partenti figurano Nuno Tavares, richiesto in Arabia Saudita dall’Al Ittihad di Conceição, e Castellanos, che potrebbe lasciare la Capitale in caso di offerte rilevanti da Flamengo o club di Premier League. Situazione diversa per Guendouzi: nonostante un interesse proveniente anche dalla Turchia, la volontà della società è quella di trattenerlo.

La strategia per gennaio è già definita. Lotito e Fabiani puntano a consegnare a Sarri tre rinforzi mirati: un attaccante, un terzino sinistro e una mezz’ala — escludendo Ilic dalle opzioni. A Formello si lavora in silenzio, con l’obiettivo di portare certezze e non scommesse in una fase cruciale della stagione.

