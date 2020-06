Lazio, Strakosha torna ad allenarsi a pieno regime FOTO

Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Formello come testimonia la sua foto su Instagram

Da due giorni Thomas Strakosha è tornato ad allenarsi agli ordini del preparatore dei portieri Grigioni, mettendosi alle spalle alcuni fastidi fisici che gli hanno precluso la possibilità di essere presente agli allenamenti nelle settimane scorse.

L’estremo difensore albanese ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto dove lo si vede in posa affianco a una sagoma gonfiabile che serve per sistemare la barriera fittizia. Inoltre il post è accompagnato da una didascalia ironica che recita: «back with my old friend» «Di ritorno con il mio vecchio amico». Inzaghi sorride per il recupero del classe ’95 e insieme a lui anche i tifosi che temevano in un recupero con tempi più lunghi.

back with my old friend