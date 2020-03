Lazio, Strakosha ci scherza su: «Ecco come torneremo a Formello» FT

La Lazio è lontana dai campi e Thomas Strakosha immagina come sarà il rientro a Formello assieme ai compagni

L’ironia per smorzare la cupezza di questi giorni. Come quella di Thomas Strakosha che, lontano dal campo, non vede l’ora di tornare tra le mura di Formello accanto ai suoi compagni. E la mente è proiettata proprio al momento in cui tornerà a varcarne i cancelli, come in un frame del cartone «Monsters&Co», ma con la maglia della Lazio addosso. Lo stesso pubblicato sul suo profilo Instagram: