Lazio, Strakosha e il sondaggio sui social a tema… chewing gum!

I tifosi della Lazio sono abituati a vedere Strakosha masticare i chewing gum. E lui ci scherza su…

Alzi la mano chi non ha mai visto Thomas Strakosha masticare il chewing gum durante una partita. Impossibile: quello del portiere della Lazio è quasi un tic. Quando scende in campo, il classe ’95 non fa mai a meno di una gomma da masticare. Un’abitudine che sembrerebbe mutuata dal padre. Già qualche mese fa, il portiere albanese ci aveva scherzato su, sui social network.

Oggi, invece, ha deciso di dare il via a un sondaggio: ha pubblicato su Instagram una sua foto, accanto a quella di Foto Strakosha. “Stiamo masticando un chewing gum?”, è il curioso interrogativo che sottopone ai suoi followers. Ça va sans dire: la risposta affermativa raggiunge il 90%. La passione per i chewing gum degli Strakosha non è più un segreto.