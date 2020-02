Lazio, Strakosha e il Fantacalcio: ha lui il primato fra i portieri

Lazio, il portierone biancoceleste sta facendo sognare i fantallenatori con i suoi numeri come riporta Fantacalcio.it

Una costante ogni settimana, una dipendenza da campionato: il Fantacalcio è tutto questo per chi ha la sua fantaformazione. Nelle due aste, quelle di inizio campionato e di riparazione, i fantallenatori pensano a spendere più per altri ruoli che per quello da portieri e si ritrovano con quello che non dà molte certezze fra i pali. Come riporta Fantacalcio.it, Thomas Strakosha è il miglior portiere: ha giocato tutte e 23 le giornate di campionato; fa parte della miglior difesa che ha subito solo 20 reti come l’Inter e ha il maggior numero di clean sheet che sono 8 come Donnarumma e Silvestri. La sua fantamedia è di 5.59, la più alta della Serie A: solo un secondo posto per Handanovic che ha raggiunto 5.55 con due partite in meno. Il portierone biancoceleste è una costante quindi e chi lo ha scelto per la sua formazione ha sicuramente delle certezze per ogni giornata di campionato.