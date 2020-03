Lazio, Correa e Sergej si mancano e scherzano sotto il post di Strakosha

Strakosha ha ringraziato tutti degli auguri tramite un post su Instagram. I commenti di Correa e Milinkovic sono tutti da ridere

Quando sei abituato a vedere una persona tutti i giorni ed a condividere ogni cosa, è normale che quando siete distanti la mancanza si faccia sentire.

Questo è il caso dei giocatori della Lazio: in questa stagione i ragazzi di Inzaghi hanno legato molto e diventando come fratelli. In questo periodo difficile, i giocatori sono costretti a non vedersi ed ogni occasione è buona per ricordarsi quanto sia forte il loro legame. Anche un post su Instagram va bene. In serata Strakosha ha postato una foro per ringraziare tutti coloro i quali gli avessero fatto gli auguri per il compleanno. Immediatamente Correa ha lasciato un commento scrivendo: «Quanto mi manchi Papi». Dopo poco è arrivata la risposta di Milinkovic: «A me tutt’e due». Il Tucu allora ha provato a rincuorare il Sergente: «Manca poco». La forza di questa squadra sta nella compattezza del gruppo, che è rimasta identica nonostante la distanza.