Lazio story, 31 anni fa l’indimenticabile istante di quando un mito del calcio indossò la maglia biancoceleste

Lazio story, trent anni fa esatti durante l’amichevole dei biancocelesti contro il Siviglia un mito del calcio indosso la maglia dei capitolini

Nella gloriosa storia della Lazio, i tifosi hanno avuto modo di vedere e di ricordare gloriosi campioni che hanno deliziato la platea con le loro gesta, ma in pochi ricorderanno questa scena. Si tratta di una sfida amichevole della squadra capitolina contro il Siviglia, terminata 1-1 in cui si festeggiò il ritorno in campo di Maradona dopo la squalifica, e proprio l’ex Napoli anche se per un istante indossò la maglia biancoceleste