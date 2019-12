Lazio Store, Lulic: «Sabato voglio lo stadio pieno!»

Senad Lulic ha parlato a margine dell’apertura del nuovo store in centro

Senad Lulic ha parlato a margine dell’evento ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA LULIC – «I tifosi sono fantastici, ci danno sempre una mano. Finalmente abbiamo uno store in centro, bisogna fare i complimenti a tutti. E’ una cosa stupenda avere un negozio qui, una società come la nostra deve averlo per forza».

LA JUVE – «Contro la Juve dovremo essere attenti, stiamo vivendo un ottimo momento e sabato voglio lo stadio pieno!».